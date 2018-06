Große Solidarität auf Twitter David Hasselhoff: Fans stehen hinter seinen "Knight Rider"-Plänen

Als kreativer Kopf soll "Guardians of the Galaxy"-Regisseur James Gunn (51) für das 25-Millionen-Dollar-Projekt gewonnen werden, der seit vielen Jahren als großer Fan von Hasselhoff und dessen Serien gilt. Hasselhoff selbst soll im Übrigen in eine Rolle ähnlich des Leiters der Foundation für Recht und Verfassung, Devon Miles (Edward Mulhare, 1923-1997), schlüpfen - somit also nicht mehr selbst als Fahrer des Wunderautos K.I.T.T. in Erscheinung treten, sondern die Fäden im Hintergrund ziehen.