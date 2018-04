Große Party am 12. Mai Eurovision Song Contest: Wer tritt bei der Live-Show in Hamburg auf?

Singer-Songwriter Michael Schulte (27) aus Eckernförde vertritt Deutschland mit dem Song "You Let Me Walk Alone" beim Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon. Er setzte sich beim Vorentscheid "Unser Lied für Lissabon" in Berlin gegen fünf Konkurrenten durch. Im vergangenen Jahr gewann der Portugiese Salvador Sobral (28) den Wettbewerb.