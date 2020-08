Große Namen Sean Penn plant stargespickte Corona-Spendenaktion

Schauspieler Sean Penn (59, "Milk") wird am 20. August 2020 für eine Corona-Spendenaktion seiner Organisation Core mit zahlreichen Kollegen virtuell zusammenkommen. Jennifer Aniston (51), Julia Roberts (52), Morgan Freeman (83), Matthew McConaughey (50), Henry Golding (33) und Shia LaBeouf (34) werden mit ihm gemeinsam eine Lesung abhalten, wie Core unter anderem auf Facebook verkündete. Die Schauspielstars werden dabei in die Rollen der Kultkomödie "Ich glaub' ich steh' im Wald" (1982) schlüpfen. In dem Teenager-Streifen erlebt eine Clique ihr letztes Semester an der Ridgemont High in Kalifornien. Sean Penn mimte im Film Surfliebhaber Jeff Spicoli.