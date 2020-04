Große Hilfe in der Corona-Krise Reese Witherspoon spendiert Lehrerinnen kostenlose Kleider

"Die vergangenen Wochen haben mir so viel Menschlichkeit gezeigt. Ich bin eine Optimistin und sehe immer nur die guten Dinge. Ich war begeistert davon, wie man sich gegenseitig unterstützt hat, besonders die Lehrer", erklärt Witherspoon laut "The Hollywood Reporter" in einem Statement. Sie würden sich ständig neue Techniken und Plattformen überlegen und sich weiterbilden, um mit den Kindern in Kontakt zu treten. "Für die Kinder dieser Welt einzutreten, ist keine leichte Aufgabe. Ich wollte den Lehrern jetzt ein bisschen Liebe entgegenbringen", so Witherspoon.