Große Geste Corona-Krise: Ryan Reynolds & Blake Lively spenden eine Million Dollar

Während der Corona-Krise rückt bei vielen Menschen zum Glück und trotz freiwilliger oder unfreiwilliger Quarantäne das Gemeinschaftsgefühl in den Vordergrund. So auch bei den beiden Hollywood-Größen Blake Lively (32) und Ryan Reynolds (43, "The Voices"). Das Promipaar hat via Twitter eine großzügige Spende für die Menschen angekündigt, die von der Corona-Krise besonders betroffen sind.