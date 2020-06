München - Kwasi Okyere Wriedt ist der Spieler der Saison 2019/2020 in der 3. Liga. Der Torjäger vom FC Bayern München setzte sich in der Wahl der Kapitäne, Trainer und Fans durch. Mit Sebastian Hoeneß stellen die "kleinen Bayern" auch den Trainer des Jahres. Der Aufsteiger mischt die Klasse auf und führt sie zwei Spieltage vor Saisonende sogar an.