Große Ehre Die echte Queen ehrt die falsche Queen: Olivia Colman wird CBE

Für ihre Darstellung von Queen Anne in "The Favourite" gewann Olivia Colman (45) in diesem Jahr den Oscar, und in der kommenden dritten Staffel der Netflix-Serie "The Crown" mimt sie gar die amtierende Königin, Queen Elizabeth II. (93) persönlich. Die scheint so viel royales Mimikry nicht zu stören: Sie erklärte die britische Schauspielerin nun zum Commander of the British Empire (CBE). Neben dem Schlag zum Ritter oder zur Dame gilt dies als einer der wichtigsten Titel, die das britische Königshaus zu vergeben hat.