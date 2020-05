Zwischen Ostbahnhof und Pasing fahren dann nur die S6 und die S7 sowie die S8. Alle anderen Linien enden vorzeitig in Pasing, am Hauptbahnhof (oberirdisch) bzw. am Ostbahnhof oder fahren über den Südring. Für die Stammstrecke setzt die S-Bahn München zwischen Ostbahnhof und Hackerbrücke jeweils am Samstag von 9 Uhr bis 1 Uhr und jeweils am Sonntag von 11 Uhr bis 21 Uhr eine Pendel-S-Bahn im 20-Minuten-Takt ein.