Große Anteilnahme Marion Fedder über die Trauerfeier ihres Mannes: "Er hätte es geliebt"

Der deutsche Schauspielstar Jan Fedder (1955-2019, "Großstadtrevier") verstarb am 30. Dezember 2019 im Alter von 64 Jahren in Hamburg. Am 14. Januar nahmen seine Familie, Freunde und Fans in seiner Heimatstadt von ihm Abschied. Die Trauerfeier, zu der unter anderem ein Gottesdienst im Hamburger Michel und eine Fahrt des Leichenwagens über die Reeperbahn gehörte, sei "einfach unvergesslich und schön" gewesen, "dass einem das Herz wehtut", sagt Marion Fedder (54) in einem Brief, den die "Bild"-Zeitung veröffentlichte.