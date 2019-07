Große Razzia: Elf Staatsanwälte im Einsatz

Die Razzia fand in den Landkreisen Unter- und Oberallgäu, Weilheim-Schongau, Haßberge und Ravensburg sowie in der Stadt Kempten statt. Auch der Hauptbetrieb in Bad Grönenbach sowie mehrere Nebenbetriebe waren betroffen. Mehr als 160 Polizisten, elf Staatsanwälte und mehrere Veterinäre waren im Einsatz. In dem Großbetrieb im Unterallgäu sollen Kühe misshandelt worden sein.