In dieser Zeit fallen laut Berechnungen des Ingenieurs Ralf Porzig 650.000 Tonnen Erdreich an, das abtransportiert werden muss. "Die Bahn fordert eine Aushub- und damit auch Abfuhrleistung von täglich 900 Kubikmetern", sagt Ralf Porzig. Dies entspricht 90 vollen und 90 leeren 40-Tonnern pro Tag. Diese sollen im Sechs-Minuten-Takt an die Baustelle im Marienhof anfahren, beladen werden und wieder abfahren.