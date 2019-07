Haidhausen - Die Stadtsparkasse in der Rosenheimer Straße 52 in Haidhausen ist am Montag überfallen worden. Dies berichtet die Polizei, die mit vielen Einsatzkräften an den Einsatzort ausgerückt ist. Der Täter ist flüchtig. Die Polizei hat nun eine großangelegte Fahndung eingeleitet, auch Helikopter sind im Einsatz.