Höllriegelskreuth - Eine zivile Streife der Sicherheitsfirma der Deutschen Bahn hat Dienstagnacht gegen 23 Uhr in einer Wendeanlage in Höllriegelskreuth zwei junge Männer dabei beobachtet, die um eine abgestellte S-Bahn schlichen. Sie fühlten sich aber offenbar gänzlich unbeobachtet und fingen an die S-Bahn mit Graffiti zu besprühen.