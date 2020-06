Reißende Isar auch für Rettungsschwimmer eine Gefahr

Wer in sie hineingerät, muss schnellstens gerettet werden – und hat eigentlich kaum eine Chance, aus eigener Kraft wieder herauszuschwimmen. Sogar erfahrene Rettungsschwimmer der Wasserwacht trauen sich hier nur hinein, wenn sie gut gesichert sind. Auch an den Wehren bilden sich übrigens Wasserwalzen. Am besten also einfach darauf verzichten, derzeit in die Isar zu steigen.