Größer als im Fernsehen, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Sat.1, Top Chef Germany, Kochwettbewerb

Können sich die Profiköche auf all ihre Sinne verlassen? In der vierten Woche steht im Studio die berühmt-berüchtigte "Black Box". Die Teams nominieren aus ihren Reihen einen Mitspieler, der in totaler Dunkelheit ein kompliziertes Gericht von Zwei-Sterne-Koch Tim Raue verkosten muss. Nur er kann seinem Team beschreiben, was er gegessen hat und gemeinsam müssen sie dann versuchen, Geschmack, Zutaten, Texturen und Aromen so originalgetreu wie möglich nachzukochen.