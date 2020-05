Grill den Henssler, Tatort, Kingsman ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, VOX, Grill den Henssler, Kochshow

Auch in den aktuell ungewöhnlichen Zeiten lässt Steffen Henssler nichts anbrennen! Mit Laura Wontorra als neuer Moderatorin an seiner Seite kehrt er ab heute mit "Grill den Henssler" zurück. Dieses Mal ist jedoch nicht nur am Herd Improvisationstalent gefordert. Bedingt durch die Corona-Krise gibt es auf den Publikumsrängen kurzerhand das "Grill den Henssler"-Produktionsteam zum Anfeuern. Heute kochen Özcan Cosar, Boris Becker und Rebecca Mir.