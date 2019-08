Grill den Henssler, Snowden, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Ella Schön: Die Inselbegabung, Familienkomödie

Ella Schön (Annette Frier) erbt nach dem Tod ihres Mannes nicht nur ein Haus auf Fischland nebst Schulden, sondern auch Christina (Julia Richter) samt Kindern, die in diesem Haus leben. Von der Konfrontation mit der anderen Frau ihres Mannes überfordert, macht Ella, was sie immer tut, wenn Gefühle ins Spiel kommen: auf Autopilot schalten und stoisch geradeaus gehen. Ella hat Asperger und dadurch Schwierigkeiten im sozialen Miteinander. Sie will die Familie so schnell wie möglich aus dem Haus haben, das Gebäude verkaufen und wieder zurück in ihr altes Leben, das ihr Sicherheit gibt.