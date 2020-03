Das ist die eine Seite. Die andere sind die vielen kranken und pflegebedürftigen Menschen, die nun nicht mehr versorgt werden können. "Wissen Sie, diese Leute stellen keine Gefahr dar – sie sind ja eh zu Hause. Aber jetzt? Jetzt können sie nicht mehr versorgt werden", sagt er. "Also müssen die Leute ins Krankenhaus. Denn es wird keine Pflege zu Hause in der alten Form mehr geben können." Er wendet sich gerade mit einem Schreiben an die Politik. "Auch vielen meiner Kollegen hier in der Grenzregion geht es so – wir wissen nicht, wie wir das machen sollen."