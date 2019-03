Green Campus auf der IHM in München Über 100 nachhaltige Produkte und innovative Ideen für eine umweltfreundliche Zukunft

Fachvorträge thematisieren nachhaltige Lösungen

Im Green Campus-Forum werden viele inspirierende Ideen und Lösungen vorgestellt und in Workshops diskutiert. Am Mittwoch steht der Green Product Award im Mittelpunkt. Am Donnerstag drehen sich die Vorträge um die Themen Bauen und Architektur. Es geht um nachhaltige Baulösungen, Wärmedämmung nach dem Zero-Waste Prinzip und der Verlängerung von Gebäudelebenszyklen durch nachhaltiges Wassermanagement. Der Schwerpunkt am Freitag liegt im Bereich Interior Design: nachhaltig produzierte Teppiche und biobasierte Kunststoffe sowie natürliche Oberflächen im Möbel- und Innenausbau stehen hier im Fokus. Am Samstag stellen grüne Start-ups ihre Geschäftsmodelle vor und am Sonntag steht grüne Mode im Mittelpunkt. Was kann Mode außer Style? Wie kann man mit nachhaltigen Textilien die Gesundheit verbessern? Das komplette Rahmenprogramm ist auf der Website der Internationalen Handwerksmesse zu sehen.