Angeklagter fleht um Verzeihung

Den Höhepunkt der gegenseitigen Beschuldigungen liefert bei der Verhandlung am Freitag ein Brief, den der mitangeklagte Sohn der Pflegerin an das Opfer richtete. Darin entschuldigt sich der 25-Jährige bei Luise S. (80), fleht sie sogar an, ihm zu verzeihen. Er sei unter den Einfluss gefährlicher Menschen geraten, schreibt der junge Mann. Ihn träfe aber keine Schuld, sondern lediglich die beiden "Erwachsenen".