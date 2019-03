Möglich machte das Projekt der Landschaftspflegeverband Landshut als Projektträger und Eigentürmer der Tiere sowie die Stadt Landshut als Grundstückseigentümer. Gefördert wird das Projekt von der Regierung von Niederbayern mit 160 000 Euro für die erste zweijährige Förderperiode. Außerdem beteiligt sind die Leader Aktionsgruppe, der Nationalpark Neusiedler See, die Firma Weihmüller, die den Stromzaun zur Verfügung stellt, und die Sparkassenakademie, die den Zugang zu Wasser und Strom bereitstellt.

Wenn die Graurinder in Landshut angekommen sind, kommen sie zunächst in die Stallhaltung, um sich an ihre neue Bezugsperson zu gewöhnen. Das ist ein Landwirt, der die Tiere später auf der Weide betreuen wird. Mitte Mai dürfen die Ochsen dann auf das rund drei Hektar große Gelände, das von einem Stromzaun umfriedet ist. Sie fressen das Gras auf der Weide, bekommen Wasser, Schutz bei Wind und Wetter bietet ein mobiles Weidezelt, damit sich die Tiere in ihrem neuen Zuhause wohlfühlen.

Mehr zur Geschichte des Ochsenhandels erfährt man beim Vortrag "Die Oxen-Connection", den Gudrun Malcher aus Regensburg zu ihrem gleichnamigen Buch am Dienstag, 26. März, um 19.30 Uhr in der Volkshochschule halten wird.