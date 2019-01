"Was für ein Bauchgefühl"

Hasan Salihamidzic, Sportdirektor des FC Bayern:

"Ottmar war als Trainer auch deshalb so außergewöhnlich, weil er ein unglaubliches Bauchgefühl hatte. Darauf konnte er sich immer verlassen, auch im Champions-League-Finale 2001.

Wir waren in der ersten Halbzeit richtig gut, Bixente Lizarazu und ich haben auf der linken Seite harmoniert. Wir hatten viele offensive Aktionen, starke Dribblings und so ein paar aussichtsreiche Freistoßsituationen herausgearbeitet.

In der Halbzeit sagte Ottmar dann: ‘Willy (Sagnol) raus, Hasan geht auf die rechte Seite, Carsten Jancker kommt.’ Wir haben uns alle angeschaut. Willy hatte ja gut gespielt. Wir waren überlegen, trotz des frühen Rückstandes. Später nach dem Sieg hat jeder von uns gefragt: ‘Ottmar, eines musst du uns erklären: Wie kamst du auf die Wechsel-Idee?’ ‘Das war mein Bauchgefühl’, sagte Ottmar. ‘Ich habe ja gesehen, dass wir gut gespielt haben, dass wir überlegen waren. Aber irgendetwas passte nicht. Wir kamen nicht zu den ganz großen Torchancen. Ich musste einen Impuls setzen, deshalb musste ich etwas verändern. Ich hatte das sichere Gefühl, dass wir so kein Tor schießen.’

Fünf Minuten nach der Pause holte Jancker einen Elfer für uns raus, den Stefan Effenberg verwandelte. Der Rest ist ja bekannt. Ohne Ottmars Bauchgefühl wären wir an diesem Tag vermutlich nicht ins Elfmeterschießen gekommen."

"Ein Grandseigneur, Gentleman, a Guada"

Alfons Schuhbeck, langjähriger Koch des FC Bayern:

"Der Ottmar is a Guada, ein Gentleman, er war immer ein feiner Mensch – egal in welcher Situation. Ich war ja auch immer auf den Champions-League-Reisen dabei. Er ist immer angenehm gewesen und für mich ein Grandseigneur.

Einer, der nie die Fassung verloren hat, immer sehr würdig und anständig mit den Leuten umgegangen ist. Er war bestimmt, aber immer höflich. So wie sich des gehört. Er hat jeden im Verein geschätzt, zu jedem hat er in der Früh ‘Grüß Gott’ gesagt, jedem die Hand gegeben. Der war einfach klasse, ein richtiges Vorbild für die Menschen, die, sagen wir mal, da vielleicht Schwächen haben. Er war ein ruhiger, besonnener, anständiger Mann. Das, was er gesagt hat, war glaubwürdig, kein Rumgebrülle.

Als Privatmann bei mir im Restaurant war er ein ganz normaler Gast. Wenn du jemanden magst und schätzt, dann brauchst du ned lang rumdoa, da bohrt man auch nicht. Ich war immer happy, wenn er zu Gast war. Er war ein Mann, der das Essen gerne gemocht, nichts übertrieben und es auch sehr geschätzt hat. Er hat auch keine großen Forderungen gestellt und nie gesagt: 'Ich ess des ned oder des ned.' Er hat immer gesagt: 'Du bist der Koch und du machst jetzt was' Und so war des.

Er war immer für das Leichte, das Lockere, das Fröhliche. Ich wünsche ihm nur Gesundheit, das ist das größte Kapital und alles andere hat er in seinem Leben schon erreicht."

Lesen Sie hier, was Matthias Sammer über Ottmar Hitzfeld sagt.