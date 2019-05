München - Eine Touristin ist am vergangenen Sonntag am Hauptbahnhof sexuell belästigt worden. Die 23-Jährige und ihr Begleiter standen gegen 20 Uhr im Zwischengeschoss am Hauptbahnhof, als ein 41-jähriger Mann der jungen Frau Jährigen im Vorbeigehen an die Brust griff. Das berichtet die Bundespolizei.