Kritiker sagen, es gebe keine empirischen Belege, dass Standardschreibschrift die Entwicklung der persönlichen Handschrift fördert.

Solche Aussagen sind ganz gefährlich. Durch die Handschrift wird die Wiedererkennung der Buchstaben und Wörter gefördert. Und durch die Hand-Augen-Koordination können sich im Gehirn neue Verbindungen entwickeln. Das führt zu besseren Ergebnissen bei anderen Aufgaben.

Arbeitgeber nutzen die Dienste von Graphologen, um aus der Handschrift das Charakterprofil eines Bewerbers herauszulesen. Ist das im Zeitalter von Online-Bewerbungen noch möglich?

Der Markt ist stark zurückgegangen. Aber nicht wegen der elektronischen Bewerbungen. Man kann ja auch während des Bewerbungsgesprächs eine Schriftprobe verlangen. Viele jüngere Manager haben aber keine Erfahrungen mit graphologischen Gutachten und nutzen deshalb ein gutes Mittel bei der Personalauswahl nicht.

Graphologenverband: Noch rund 100 Mitglieder

Welche anderen Anwendungsfelder für Graphologen gibt es?

Zum Beispiel den Bereich Partnerschaft. Wir können zwar nicht die körperliche Anziehungsfähigkeit erkennen. Aber wir können warnen, wenn beim potenziellen Ehemann große Schwierigkeiten zu erwarten sind. Zum Beispiel wäre Picasso aufgrund seiner Handschrift nie für eine Ehe empfohlen worden! Es kommen auch Angehörige von Verstorbenen zu uns, die mehr über den Charakter des Toten erfahren wollen.

Die Graphologie spielt an deutschen Unis nur eine geringe Rolle. Woran liegt das?

An den USA. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Deutschland im Bereich der Psychologie das Sagen. Da sind viele jüdische Psychologen in die USA emigriert. Wer sich heute profilieren will, muss seine Artikel daher in Englisch schreiben. Bei dem, was heute an deutschen Hochschulen gelehrt wird, wird das psychologische Wissen zu wenig geschult, denn man bewegt sich innerhalb von Testkonstrukten. Und psychodynamische Zusammenhänge werden kaum noch erfasst.

Sie sind seit 30 Jahren Vorsitzender des Graphologenverbands. Wie viele Schriftpsychologen gibt es noch?

Wir sind noch rund 100 Mitglieder, weil alle wegsterben und die Ausbildung hohe Ansprüche stellt. Wir setzen uns dafür ein, dass Graphologie und Schriftpsychologie nicht mit Astrologie verwechselt werden. Außerdem bieten wir Anfängerkurse und Fortbildungen an. Und wir veröffentlichen eine Mitgliederzeitschrift – die letzte im deutschsprachigen Raum. Zudem veranstalten wir Tagungen, wie in diesem Jahr am 26. Oktober im Münchner Künstlerhaus.

Merkel, Macron und May: Das sagen die Handschriften

Können Sie ein paar Geheimnisse aus den Unterschriften von Prominenten verraten?

Die Unterschrift allein bringt nichts. Sie zeigt nur, wie jemand nach außen hin gerne sein möchte. Erst die Handschrift zeigt, wie sich die Person im Normalfall verhält. Bei Angela Merkel zeigt sich darin das Offene, Freundliche, wenig Kämpferische. Bei Emmanuel Macron ein sehr hohes Niveau, aber auch Ungeduld. Und in Theresa Mays Schrift spielen die im Frühjahr gescheiterten Brexit-Verhandlungen eine gewisse Rolle: Die Schrift ist zerrissen, schwankt hin und her.

Ist es ausgeschlossen, dass Menschen mit Krakelschrift beruflich erfolgreich sind?

Nein. Wenn die Schrift schwankt, ist das für eine Managerposition ein Knockout-Kriterium. Dann ist die Person nicht zielstrebig genug, zu sehr mit sich selbst beschäftigt und für die Mitarbeiter nicht berechenbar. Aber der Mensch und mit ihm die Schrift können sich im Laufe des Lebens ändern.

Lesen Sie hier: Forscher will Voynich-Manuskript entschlüsselt haben

Lesen Sie hier: Ältester bekannter christlicher Privatbrief identifiziert