Kitzbühel - Erst auf die Piste, dann auf die Party hieß es am Freitag für die Promis in Kitzbühel beim großen Re-Opening des "Grad Tirolia". Schauspielerin Carin C. Tietze war an der richtigen Adresse: "Ich fahre schon seit meine zweiten Lebensjahr Ski und nehme gerne auch die schwarzen Pisten", erzählte sie. "Ich bin wirklich eine gute Skifahrerin. Das habe ich von meiner Großmutter: schon meine Großeltern kamen nach Kitzbühel zum Wintersport. Für uns Münchner ist das hier quasi der Hausberg und Kitzbühel ist perfekt für einen Wochenendausflug, da man schnell da ist. Ich habe hier auch schon öfter gedreht, zum Beispiel für SOKO Kitzbühel."