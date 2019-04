Gefundene Knochen stammen von Tieren

Am Abend bestätigt er der AZ noch ein Detail: Ja, am Montag seien bei den ersten Grabungen kleine Knochenteile gefunden worden. Stammen sie von Monika? Laut Beck hat die Rechtsmedizin am Dienstag festgestellt, dass es sich dabei wohl um tierische Knochen handelt. Ein Auto-Kennzeichen wurde mittlerweile auch entdeckt. Es stamme aus der nordbayerischen Region, so Beck. Wem der VW Käfer gehörte, müsse nun ermittelt werden.