Gouverneur hat gute Nachricht Rihanna feiert mit Promi-Kollegen Teilerfolg im Kampf um Gerechtigkeit

Zahlreiche US-Stars setzen sich infolge des Todes von George Floyd für Polizeireformen in den USA ein. In New York machten sich etwa Rihanna (32), Ariana Grande (26), Justin Bieber (26), Billie Eilish (18), Demi Lovato (27) oder Nas (46) für eine Petition stark und unterzeichneten einen offenen Brief. Die Petition hatte in nur wenigen Tagen Erfolg, wie New Yorks Gouverneur, Andrew Cuomo (62), am Mittwoch in einem Tweet mitteilt.