"Gotthard", "München Mord", ... Regie-Star Urs Egger ist gestorben

Der Schweizer Regisseur Urs Egger (1953-2020) ist am Samstag gestorben. Die traurige Nachricht meldet der Berliner Theaterverlag Henschel Schauspiel auf seiner Homepage. "Lieber Urs, was für ein Leben! Wir denken an Dich, wir danken Dir für Deine warme Herzlichkeit, Deine charmante Haltung, Deine klugen Ideen, Deine guten Filme, Deine ansteckende Zuversicht. Sei fest umarmt von allen Deinen Freunden und Kollegen bei Henschel Schauspiel", heißt es auf der Seite.