Gottesdienst am Montag Jacques Chirac: Eintägige Staatstrauer in Frankreich

Der ehemalige französische Staatspräsident und Premier Jacques Chirac (1932 - 2019) ist am Donnerstagmorgen im Kreise seiner Angehörigen verstorben. Der amtierende Präsident Frankreichs, Emmanuel Macron (41), würdigte den langjährigen Staatsmann am Abend in einer Ansprache. Es wurde zudem bekanntgegeben, dass dem Verstorbenen am kommenden Montag, dem 30. September, mit einer eintägigen Staatstrauer gedacht werden soll.