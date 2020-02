"Gott, wie ich dich vermisse" Vanessa Bryant gerührt: Besondere Zeremonie für Tochter Gigi

Giannas Trikotnummer wird nicht mehr vergeben

Die Schule von Gianna gedachte ihr auf besondere Weise. Ihre Rückennummer, die Nummer 2, wird in Zukunft nicht mehr vergeben. Bei den Los Angeles Lakers gilt diese Ehre auch ihrem Vater und seine Trikotnummern 8 und 24. In einer rührenden Rede, die Vanessa Bryant postete, erinnerte bei der Veranstaltung ein Sprecher an Giannas Mitgefühl für andere und ihren starken Willen. Bryants Tochter habe auf dem Platz stets "110 Prozent" gegeben: "Sie hatte diese besondere Geisteshaltung. Sie hat uns immer dabei geholfen, einen Weg zu finden, um zu gewinnen." Man wolle nun stets an ihren Wunsch denken, "die Welt besser zu machen."