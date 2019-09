"GoT"-Star ab Mai in Behandlung Emmys 2019: Fan-Liebling Kit Harington meldet sich nach Reha zurück

Kit Harington (32) ist zurück im Rampenlicht! Als Jon Schnee spielte er sich im Erfolgsformat "Game of Thrones" in die Zuschauerherzen. Und so wählte der britische Schauspieler mit den Emmy Awards, die am Sonntag in Los Angeles unter anderem auch an seine TV-Serie verliehen wurden, das perfekte Event für sein offizielles Comeback. Ab Mai dieses Jahres hatte er sich zurückgezogen und in eine Reha in Connecticut begeben.