"Goodbye Deutschland! Viva Mallorca!" VOX zeigt letzte Stunden von Jens Büchner: So reagierten die Zuschauer

Eine andere Userin schrieb ebenfalls via Twitter: "Ich will mir nicht vorstellen, wie schlimm es ist, wenn du beim letzten Atemzug deines Liebsten dabei bist." Und wieder ein anderer User ließ wissen: "Es geht mir gerade echt wirklich nah. Er hat uns allen einfach zu viele schöne, traurige, lustige und dumme Momente beschert."