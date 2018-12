Good Cops vs. IT-Spezialisten "Tatort: Der Turm": Lohnt sich das Einschalten beim Frankfurt-Krimi?

Worum geht's im Krimi?

Die Kommissare Janneke und Brix werden nachts zu einem Tatort gerufen. Eine junge Frau, spärlich bekleidet und mit Plastiktüte über dem Kopf, liegt tot zu Füßen eines Frankfurter Bankenturms. Während Janneke früh an dem gesicherten und geräumten Tatort eintrifft, verspätet sich Brix. Und so geht die Ermittlerin allein in den Turm, um Fotos vom möglichen Tatort zu machen...