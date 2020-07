Der einstige BVB-Profi erzielte beim 2:0 (1:0)-Sieg von Lazio Rom am Mittwochabend gegen Brescia Calcio in der 82. Minute den Treffer zum 2:0. Zuvor hatte Joaquin Correa (17.) Lazio in Führung gebracht. Immobile steht damit kurz davor, Torschützenkönig in der italienischen Meisterschaft zu werden.