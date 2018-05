Goldene Herzen und Siegerpokale Eurovision Song Contest 2018: Jeden Tag ein neues Emoji auf Twitter

Am 8. sowie am 10. Mai werden die zwei Halbfinals des ESC 2018 stattfinden, bei denen jeweils zehn Nationen ins Finale zu den gesetzten Big Five (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich) sowie Gastgeber Portugal stoßen werden. 26 Länder kämpfen damit insgesamt um den Sieg, für Deutschland geht Michael Schulte (28) mit seinem Lied "You Let Me Walk Alone" ins ESC-Rennen.