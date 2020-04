"In Leverkusen kann er sich am besten entwickeln, den nächsten Schritt hin zum absoluten Leader machen", erklärte Rummenigge in seiner Kolumne beim "Sportbuzzer". Aktuell sei der Mittelfeldspieler noch nicht bereit für einen Wechsel zum Rekordmeister. In der Hinrunde hätte Havertz "nicht mehr regelmäßig Topleistungen abgerufen", meint der Ex-Bayern-Profi.