Godzilla, Der Alte, .... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Unvergessen, Krimiserie

In einer Seniorenresidenz wird eine Heimbewohnerin tot in ihrem Bett aufgefunden. Ihre Zimmernachbarin Isa von Wangenheim (Gaby Dohm) glaubt nicht an eine natürliche Ursache und schaltet Voss (Jan-Gregor Kremp) ein. Am Abend zuvor hatte Isa noch einen Streit zwischen der mittlerweile verstorbenen Radka Richter (Eva Christian) und deren Tochter Ivanka (Gabriela Lindl) mitgehört. Und auch sonst scheint in dem Heim nicht alles mit rechten Dingen zuzugehen.