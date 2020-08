Glückwünsche zum 70. Geburtstag Felix Neureuther: Liebevolle Botschaft an Mutter Rosi Mittermaier

Der 36-Jährige zählt auf, was er von seinen Eltern gelernt habe: "Du und Papa [Christian Neureuther, Anmerk. d. Red], ihr habt uns stets Bodenständigkeit vorgelebt, und besonders die Liebe zur Natur. Dass man als Familie immer zusammenhält! Und Respekt hat vor allen Menschen! All das prägt mich bis heute [...]". Das möchten er und seine Ehefrau Miriam Neureuther (30) ebenso an ihre Kinder weitergeben. Sein wohl liebevollster Gruß: "Als Großmutter bist du einzigartig. Dich bringt nichts aus der Ruhe und wenn die Kinder noch so schreien, alles prallt an dir ab und nur Liebe ist spürbar."