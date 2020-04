Glückwünsche aus dem Auto 101 Jahre alt: Kirk Douglas' Witwe Anne Buydens feiert Geburtstag

"Unsere Königin, unsere Oma"

Ebenfalls auf Instagram meldete sich Schauspielerin Catherine Zeta-Jones (50) zu Wort, die Ehefrau von Buydens' Stiefsohn Michael Douglas (75). "Alles Gute zum Geburtstag an meine außergewöhnliche Stief-Schwiegermutter. Unsere Königin, unsere Oma. Du verkörperst alles, was an einer Frau gut ist", so Zeta-Jones. "Ich bewundere dich und liebe dich so sehr. Heute wirst du 101 Jahre jung. Anne Douglas, danke für alles, was du für die Menschen in unserer Welt getan hast." Michael Douglas schrieb zu einem Bild, das ihn mit seinem Vater und Buydens zeigt: "Alles Gute zum Geburtstag, Anne Douglas! Die beste Stiefmutter, auf die ein Stiefsohn hoffen konnte!"