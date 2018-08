Auf besonders drastische Weise hat ein glückloser Zocker in einer Spielhalle in Weiden seinen Frust abgelassen. Der 28-Jährige hatte nach Angaben der Polizei vom Dienstag am Vorabend den Spielautomaten mit jeder Menge Münzen gefüttert - der Erfolg blieb allerdings aus, das Gerät wollte partout keinen Gewinn ausspucken.