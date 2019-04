Glücklicher Single Elizabeth Hurley möchte keine unglückliche Beziehung

Aus der Beziehung mit Geschäftsmann Steve Bing (54) hat sie ihren 16-jährigen Sohn Damian. Mit ihm macht sie gerne Urlaub: "Jedes Jahr, seit er 13 ist, fahren wir an exotische Orte. Dieses Jahr fahren wir zu einem Yoga-Meditations-Ort. Ich denke, das könnte gut für einen ängstlichen Teenager sein." Damian müsse noch eineinhalb Jahre in die Schule gehen. "Dann liegt es an ihm. Er wird ein ordentlicher Erwachsener werden, aber mit einer sich ständig einmischenden Mutter im Hintergrund."