So hält Viviane Geppert sich zu Hause fit

Und wie hält sich die Moderatorin in Zeiten von geschlossenen Fitnessstudios fit? "Ich habe schon immer gerne Sport zu Hause gemacht, aber nutze das jetzt natürlich noch mehr. Per Fitness-App mache ich ganz verschiedene Cardio- und Kraft-Programme zu Hause, die dann übers iPad laufen. Außerdem mache ich Yoga per Video-Konferenz. Meine Freundin ist Yoga-Lehrerin und bietet das gerade auf Spendenbasis für ihre Schüler und Freunde an. Bei schönem Wetter bin ich außerdem jeden Tag draußen. Ob lange Spaziergänge oder Joggen, Hauptsache an die frische Luft."