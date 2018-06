Glück im Unglück Feuer in Londoner Nobel-Hotel: Robbie Williams ist unter den Gästen

Schock in London! Am Mittwochnachmittag zogen dicke Rauchwolken über das Zentrum der Metropole. Das Fünf-Sterne-Hotel Mandarin Oriental stand in Flammen, über 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, die Nobel-Unterkunft sowie umliegende Gebäude wurden evakuiert. Unter den Geretteten: Pop-Star Robbie Williams (44, "Angels"). Auch er war Gast in dem brennenden Haus.