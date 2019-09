Gloria, Luke! Die Greatnightshow, ... TV-Tipps am Freitag

20:15 Uhr, RTL, Ninja Warrior Germany - Die stärkste Show Deutschlands, Sportshow

In der dritten Vorrunde der 4. Staffel treten wieder hochmotivierte Athleten mit dem Ziel an, der Ninja Warrior Germany zu werden. Unter den Sportlern sind erneut einige Wiederkehrer, die die Zuschauer aus vergangenen Staffeln kennen, sowie zahlreiche Ninja-Neulinge, die sich zum ersten Mal beweisen wollen. Am Ende des Vorrunden-Parcours steht in diesem Jahr immer die 5,50 Meter hohe Mega-Wand - wer sie im ersten Versuch schafft, bekommt 2.000 Euro extra.