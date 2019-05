Glitzer und Glamour Karolina Kurkova: Darum ist der rote Teppich in Cannes so besonders

Noch bis zum 25. Mai steht Cannes ganz im Zeichen der Filmfestspiele. Unzählige Stars strömen seit Tagen an die Croisette und setzen sich auf dem roten Teppich in Szene. Mittendrin ist auch in diesem Jahr wieder Topmodel Karolina Kurkova (35). Warum Cannes eine so besondere Anziehungskraft hat, verrät die zweifache Mutter am Rande des Wellness- und Beauty-Lunchs an der Côte d'Azur. Modelkollegin und Freundin Lena Gercke (31) präsentierte hier im Rahmen der Filmfestspiele ihre neue Kollektion mit About You.