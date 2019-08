Gleichstellungsgesetz Weißes Haus reagiert auf Rede von Taylor Swift

Taylor Swift (29, "You Need To Calm Down") hat die Bühne der MTV Video Music Awards genutzt, um sich erneut für die LGBTQ-Szene stark zu machen. In ihrer Dankesrede wies die Sängerin am Montag darauf hin, dass sich das Weiße Haus bisher nicht um ihre Petition gekümmert habe. Diese habe fünfmal so viele Unterschriften erhalten als erforderlich wären, um eine Reaktion des Weißen Hauses zu verdienen.