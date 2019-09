Öfter Mal was Neues, das scheint US-Star Britney Spears (37, "... Baby One More Time") durch den Kopf gegangen zu sein - das Ergebnis ist nun darauf zu sehen. Nein, kahlgeschoren wie einst hat die Sängerin ihr Haupt nicht, beachtlich ist ihre jüngste Typveränderung aber allemal. Kennt man die Wahlblondine seit vielen Jahren mit heller Haarpracht, hat sie nun via Instagram den rund 23 Millionen Followern ihren neuen, brünetten Look präsentiert.