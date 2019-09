Gleich zwei Chancen für Deutschland ZDF-Serie "Bad Banks" ist für den International Emmy Award nominiert

Auch Jannis Niewöhner hat Chancen

Mit Jannis Niewöhner (27) hat Deutschland in diesem Jahr eine weitere Chance auf einen International Emmy Award. Er ist für seine Titelrolle des Robert "Beat" Schlag in der Amazon-Prime-Serie "Beat" nominiert. Ob er wohl in die Fußstapfen von Schauspielerin Anna Schudt (45) treten wird? Sie nahm die Auszeichnung im vergangenen Jahr für ihre Performance in "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" mit nach Hause. In der Kategorie "Best Performance by an Actor" tritt Niewöhner gegen Haluk Bilginer aus der Türkei, Christopher Eccleston aus Großbritannien und Raphael Logam aus Brasilien an.