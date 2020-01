Schrobenhausen - Bei einem Glätteunfall in Oberbayern ist eine 21-jährige schwangere Frau schwer verletzt worden. Kurz darauf verunglückte ihr Freund ebenfalls - fast an derselben Stelle. Die Frau kam in der Nähe von Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) wegen der plötzlich sehr glatten Fahrbahn ins Schleudern und kollidierte mit dem nachfahrenden Auto, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.