FDP-Fraktionschef Michael Mattar betonte, es handele sich um "eine enorm hohe Summe für M-Net", die die Stadtwerke jetzt zuschießen müssen. "Sonst wäre M-Net nicht mehr überlebensfähig!" Unterm Strich werde M-Net auf Jahrzehnte keine Erträge mehr abwerfen, sagte Mattar.

Immerhin: Die Chamer bekommen so vielleicht noch ihre Glasfaser statt sinnlos aufgerissener Straßen. Der Landkreis erklärte am Dienstag, am Ausbau-Ziel festhalten und "zeitnah" eine Strategie zu entwickeln.

